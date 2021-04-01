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Наслідки виверження вулкану Пакая, фото: VolcanoDiscovery

Вулкан Пакая у Гватемалі вивергається вже два місяці — лава наближається до населених пунктів (ФОТО, ВІДЕО)

1 кві 2021, 14:55
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У Гватемалі вже майже два місяці триває виверження вулкану Пакая. Періодичні стовпи рясного попелу тривають від кількох хвилин до години, досягаючи висоти 3,4 км над рівнем моря та переміщаючись на 10 км в південному напрямку, що, зокрема, викликає пеплопад у розташованих там населених пунктах.

Лава вже досягнула кавових плантацій, спаливши місцеву рослинність, та поглинула порожній будинок, розташований неподалік села Ель Патросініо, повідомляє видання VolcanoDiscovery.

Довжина потоку лави наближається до 3 км. Місцевих жителів попереджають про загрозу наближення лави до населених пунктів.

Вулкан Пакая розташований за 25−20 км від міста Гватемала, у ньому періодично відбувається виверження з викиданням колони газу та попелу, подібно до відомого виверження вулкану Везувій, яке знищило місто Помпеї у 79 році.

Наслідки виверження вулкану Пакая, фото: VolcanoDiscovery

Наслідки виверження вулкану Пакая, фото: InformaTVX

Наслідки виверження вулкану Пакая, фото: InformaTVX

Нагадаємо, у лютому вулкан Пакая викинув стовп попелу на висоту в три кілометри.


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