Наслідки виверження вулкану Пакая, фото: VolcanoDiscovery

https://racurs.ua/ua/n152611-vulkan-pakaya-u-gvatemali-vyvergaietsya-vje-dva-misyaci-lava-nablyjaietsya-do-naselenyh-punktiv.html

Ракурс

У Гватемалі вже майже два місяці триває виверження вулкану Пакая. Періодичні стовпи рясного попелу тривають від кількох хвилин до години, досягаючи висоти 3,4 км над рівнем моря та переміщаючись на 10 км в південному напрямку, що, зокрема, викликає пеплопад у розташованих там населених пунктах.

Лава вже досягнула кавових плантацій, спаливши місцеву рослинність, та поглинула порожній будинок, розташований неподалік села Ель Патросініо, повідомляє видання VolcanoDiscovery.

Довжина потоку лави наближається до 3 км. Місцевих жителів попереджають про загрозу наближення лави до населених пунктів.

Вулкан Пакая розташований за 25−20 км від міста Гватемала, у ньому періодично відбувається виверження з викиданням колони газу та попелу, подібно до відомого виверження вулкану Везувій, яке знищило місто Помпеї у 79 році.

����������� �����́� ������ (��/��/����).

Flujo de río de lava, tomado cerca del poblado El Patrocinio. Vídeo time lapse de 1 hora en 30 segundos. Fuente: Incyt. Investigador: José Luis Méndez pic.twitter.com/kYfP3pwah2

— URL, Incyt (@incyt_url) March 30, 2021

Нагадаємо, у лютому вулкан Пакая викинув стовп попелу на висоту в три кілометри.