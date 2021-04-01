«Великоднє перемир’я» на Донбасі ініціює Київ — Кравчук

https://racurs.ua/ua/n152610-velykodnie-peremyr-ya-na-donbasi-iniciuie-kyyiv-kravchuk.html

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«Великоднє перемир’я» на Донбасі може бути встановлене на період свят. Про це заявив очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. За його словами, це питання можуть розглянути на засіданні ТКГ 14 квітня.

У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання («Великоднього перемир’я» — ред.) порушимо, як і належить, тому що Великдень. Люди більше ходитимуть на могили, вони ходитимуть по території, тому треба більше думати про розмінування, контроль, — сказав Кравчук в телеефірі каналу «Україна 24» у четвер.

Голова української делегації також висловив занепокоєння тимчасовістю такого перемир’я.

Великдень проходить — і знову війна. Я говорю, щоб ми прийняли такі рішення, такі кроки, які забезпечують припинення вогню. Це перший крок. А коли це буде вирішено, то будуть вирішуватися політичні, безпекові й інші питання, — наголосив політик.

Кравчук додав, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з іншими лідерами нормандської четвірки — як спільної, так і з кожним окремо.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ 31 березня Росія не підтримала пропозицію Кравчука забезпечити з 1 квітня дотримання повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Сході України. Ініціативу підтримала ОБСЄ.

Також нагадаємо, нещодавно на тлі загострення війни на Донбасі Зеленський анонсував обговорення подальших дій щодо врегулювання ситуації з лідерами країн «нормандського формату». Водночас Кремль провів тристоронні переговори з лідерами Німеччини та Франції без участі України. МЗС України виступило проти обговорення «України без України».