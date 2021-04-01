«Пасхальное перемирие» на Донбассе инициирует Киев — Кравчук

https://racurs.ua/n152610-pashalnoe-peremirie-na-donbasse-iniciiruet-kiev-kravchuk.html

Ракурс

«Пасхальное перемирие» на Донбассе может быть установлено на период праздников. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, этот вопрос может быть рассмотрен на заседании ТКГ 14 апреля.

У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос («Пасхального перемирия» — ред.) поднимем, как и положено, потому что Пасха. Люди будут больше ходить к могилам, они будут ходить по территории, поэтому надо больше думать о разминировании, контроле, — сказал Кравчук в четверг в телеэфире канала «Украина 24».

Глава украинской делегации также выразил обеспокоенность кратковременностью такого перемирия.

Пасха проходит — и снова война. Я говорю, чтобы мы приняли такие решения, такие шаги, которые обеспечивают прекращение огня. Это первый шаг. А когда это будет решено, то будут решаться политические, оборонные и другие вопросы, — подчеркнул политик.

Кравчук добавил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с другими лидерами нормандской четверки — как общей встречи, так и с каждым отдельно.

Напомним, на заседании ТКГ 31 марта Россия не поддержала предложение Кравчука об обеспечении с 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Востоке Украины. Инициативу поддержала ОБСЕ.

Также напомним, недавно на фоне обострения войны на Донбассе Зеленский анонсировал обсуждение дальнейших действий по урегулированию ситуации с лидерами стран «нормандского формата». В то же время Кремль провел трехсторонние переговоры с лидерами Германии и Франции без участия Украины. МИД Украины выступил против обсуждения «Украины без Украины».