Илья Кива идет в кандидаты наук — как может измениться зарплата нардепа. Фото: 5.ua

https://racurs.ua/n152609-ilya-kiva-idet-v-kandidaty-nauk-kak-mojet-izmenitsya-zarplata-nardepa.html

Ракурс

Илья Кива, нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь», готовится защищать научную диссертацию.

В случае получения степени депутат имеет право на надбавку к своей заработной плате, ведь его работа в Раде совпадает со сферой диссертации — госуправление, пишет издание «Буквы».

Доплата за научную степень кандидата наук — 15% должностного оклада (ставки заработной платы). В настоящее время надбавку за ученую степень доктора наук установлено 36 народным депутатам, за кандидата наук — 74 нардепам.

Тема диссертации Кивы — «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Саму же диссертацию, по словам депутата, он писал в течение последних пяти лет.

Я системно занимаюсь укреплением себя как личности и самовоспитанием. Всю жизнь учусь. У меня три высших образования, на секундочку. Я окончил академию МВД с красным дипломом и после этого начал потихоньку писать диссертацию. Сейчас она на выходе. Я уже пять лет занимаюсь этой темой. У меня есть научный руководитель. Постепенно прохожу определенные этапы подготовки. Это ученая степень, процесс саморазвития, — сказал Кива.

Напомним, Илья Кива во время общения с прессой в кулуарах Верховной Рады обматерил журналиста Bihus.info Даниила Мокрика, который поинтересовался у него вопросам отмывания денег через конвертационные центры.