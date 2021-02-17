Кива ругается в разговоре с журналистом. Скриншот из видео

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Ракурс

Ругань народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы в разговоре с журналистом Даниилом Мокриком не прошла без последствий.

Ситуацию с хамским поведением народного депутата 17 февраля рассмотрел комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова. Комитет постановил инициировать изменения в законодательство, которые позволили бы наказывать депутатов за хамство в сторону журналистов, и лишать их права участия в 2−5 пленарных заседаниях Верховной Рады. Об этом сообщает BIHUS.info в Facebook.

По информации Telegram-канала PavlovskyNews, сам Кива не пришел на встречу, сославшись на необходимость быть на заседании своего профильного парламентского комитета. Также парламентарий пояснил в письменной форме, что на такое общение его вынудила публикация издания Bihus.info о том, в 2013 году Кива избежал наказания за взятку «вследствие смягчающего обстоятельства» — лечения в психдиспансере.

Председатель комитета Нестор Шуфрич спросил журналиста Даниила Мокрика, считает ли он корректным такие публикации без согласия нардепа. Журналист ответил, что эта информация взята из открытого реестра судебных решений.

Также на заседании комитета присутствовала нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, которая возмутилась ответом регламентного комитета ВРУ, который отказался рассматривать ситуацию с бранью Кивы. Геращенко заявила, что готовит обращение в Конституционный суд.

Напомним, 5 февраля скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива во время общения с прессой в кулуарах Верховной Рады обматерил журналиста Bihus.info Даниила Мокрика, который поинтересовался у него вопросам отмывания денег через конвертационные центры.

Кива неоднократно выругался и обвинил СМИ в «провокациях». После этого за лайки Кивы пообещали взяться в комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова.