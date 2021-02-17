Дело Азарова заставил возобновить Антикоррупционный суд. Фото: informator.press

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Высший антикоррупционный суд заставил возобновить дело бывшего премьер-министра времен Януковича Николая Азарова.

ВАКС удовлетворил ходатайство защитника Азарова и отменил постановление детектива о приостановлении досудебного расследования в отношении экс-премьера.

Постановлением детектива НАБУ от 1 февраля 2021 года досудебное расследование было остановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Следственный судья также решил, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивировку необходимости обращения с запросом о международной правовой помощи в этом уголовном производстве. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

16 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство защитника и отменила постановление детектива Национального антикоррупционного бюро о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины (2010−2014 годов), — говорится в сообщении.

В суде отметили, что фактически указанное постановление состоит из фабулы уголовного правонарушения и одного предложения по выполнению всех необходимых и возможных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, а также наличия необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Однако требования УПК Украины предусматривают, что мотивировочная часть должна содержать сведения о: содержании обстоятельств, которые являются основаниями для принятия постановления; мотивы принятия постановления, их обоснования и ссылки на положения настоящего Кодекса.

По мнению суда, детектив Антикоррупционного бюро в судебном заседании не предоставил материалов запроса, которые бы дали следственному судье возможность установить его соотношение с обстоятельствами уголовного правонарушения, в совершении которого подозревается Азаров. Поэтому Фемида отклонила аргумент детектива о невозможности приобщить материалы запроса к материалам жалобы, учитывая тайну досудебного расследования. Несмотря на это, следственный судья отменила постановление детектива НАБУ о приостановлении досудебного расследования.

Напомним, украинский телеканал «Наш» проверят из-за пророссийских высказываний бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.