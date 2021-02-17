Справу Азарова змусив поновити Антикорупційний суд. Фото: informator.press

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Вищий антикорупційний суд змусив поновити справу колишнього прем'єр-міністра часів Януковича Миколи Азарова.

ВАКС задовольнив клопотання захисника Азарова та скасував постанову детектива про зупинення досудового розслідування стосовно екс-прем'єра.

Постановою детектива НАБУ від 1 лютого 2021 року досудове розслідування було зупинене у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці. Слідчий суддя також вирішив, що зі змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотивування необхідності звернення з запитом про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні. Про це повідомила прес-служба ВАКС.

16 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисника і скасувала постанову детектива Національного антикорупційного бюро про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього прем'єр-міністра України (2010−2014 років), — йдеться в повідомленні.

У суді зазначили, що фактично вказана постанова складається з фабули кримінального правопорушення та одного речення щодо виконання усіх необхідних та можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також наявності необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Однак вимоги КПК України передбачають, що мотивувальна частина повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

На думку суду, детектив Антикорупційного бюро у судовому засіданні не надав матеріалів запиту, які б дали слідчому судді можливість встановити його співвідношення з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Азаров. Тому Феміда відхилила аргумент детектива про неможливість долучити матеріали запиту до матеріалів скарги з огляду на таємницю досудового розслідування. Зважаючи на це, слідчий суддя скасувала постанову детектива НАБУ про зупинення досудового розслідування.

Нагадаємо, український телеканал «Наш» перевірять через проросійські вислови колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.