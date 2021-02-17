99-річного чоловіка королеви Єлизавети II госпіталізували. Фото: iz.ru

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Герцог Единбурзький Філіп, чоловік британської королеви Єлизавети II, потрапив до лікарні.

99-річного принца госпіталізували через погане самопочуття до лікарні короля Едуарда VII в Лондоні. Покласти Філіпа на лікарняне ліжко порадив лікар після того, як чоловікові королеви стало зле. Медики кажуть, що його госпіталізація не пов’язана з коронавірусом. Про це 17 лютого повідомляє Reuters.

Очікується, що принц Філіп проведе в лікарні кілька днів для спостереження і відпочинку. У січні цього року королева Єлизавета з чоловіком зробили щеплення від COVID-19.

Як відомо, 10 червня 2021 року принцу Філіпу виповниться 100 років — він старший королеви на п’ять років. 22 липня 2020 року він офіційно передав один зі своїх титулів дружині принца Чарльза Каміллі, герцогині Корнуолльській.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року 94-річна королева Єлизавета II поїхала з Віндзора на побачення до 99-річного чоловіка принца Філіпа. Того місяця пара відсвяткувала 73-у річницю від дня свого весілля.