99-летнего супруга королевы Елизаветы II госпитализировали. Фото: iz.ru

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Ракурс

Герцог Эдинбургский Филипп, муж британской королевы Елизаветы II, попал в больницу.

99-летнего принца госпитализировали из-за плохого самочувствия в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне. Положить Филиппа на больничную койку посоветовал врач после того, как мужу королевы стало плохо. Медики говорят, что его госпитализация не связана с коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает Reuters.

Ожидается, что принц Филипп проведет в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха. В январе этого года королева Елизавета с мужем сделали прививку от COVID-19.

Как известно, 10 июня 2021 года принцу Филиппу исполнится 100 лет — он старше королевы на пять лет. 22 июля 2020 года он официально передал один из своих титулов супруге принца Чарльза Камилли, герцогине Корнуолльской.

Напомним, в ноябре 2020 года 94-летняя королева Елизавета II уехала из Виндзора на свидание к 99-летнему мужу принца Филиппа. В том месяце пара отпраздновала 73-ю годовщину со дня своей свадьбы.