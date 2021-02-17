Кива лається у розмові з журналістом. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n150574-layka-kyvy-u-radi-vidguknetsya-hamovytym-nardepam-pokarannyam-video.html

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Лайка народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви у розмові з журналістом Данилом Мокриком не минула без наслідків.

Ситуацію з хамською поведінкою народного депутата 17 лютого розглянув комітет Верховної Ради з питань свободи слова. Комітет ухвалив ініціювати зміни до законодавства, які дозволили б карати депутатів за хамство в бік журналістів, і позбавляти їх права участі у 2−5 пленарних засіданнях Верховної Ради. Про це повідомляє BIHUS.info у Facebook.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNews, сам Кива не прийшов на зустріч, пославшись на необхідність бути на засіданні свого профільного парламентського комітету. Також парламентар пояснив у письмовій формі, що на таке спілкування його змусила публікація видання Bihus.info про те, в 2013 році Кива уникнув покарання за хабар «внаслідок пом’якшувальної обставини» — лікування в психдиспансері.

Голова комітету Нестор Шуфрич запитав журналіста Данила Мокрика, чи вважає він коректним такі публікації без згоди нардепа. Журналіст відповів, що ця інформація взята з відкритого реєстру судових рішень.

Також на засіданні комітету була присутня нардеп від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, яка обурилася відповіддю регламентного комітету ВРУ, який відмовився розглядати ситуацію з лайкою Киви. Геращенко заявила, що готує звернення до Конституційного суду.

Нагадаємо, 5 лютого скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива під час спілкування з пресою у кулуарах Верховної Ради обматюкав журналіста Bihus.info Данила Мокрика, який поцікавився у нього питанням щодо відмивання грошей через конвертаційні центри.

Кива неодноразово вилаявся й звинуватив ЗМІ у «провокаціях». Після цього за лайки Киви пообіцяли взятися у комітеті Верховної Ради з питань свободи слова.