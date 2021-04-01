Кира Рудык рассказала, почему Вакарчук «подарил» ей «Голос»

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Кира Рудык, глава партии «Голос», которую часть депутатов обвиняют в узурпации власти, сотрудничестве с Офисом президента и нецелевом использовании средств, рассказала, берет ли сейчас участие в жизни политсилы Святослав Вакарчук.

Не берет… Мы с большой любовью и уважением к нему относимся, — отметила нардеп в интервью «РБК-Украина».

Она добавила, что фронтмен «Океана Эльзы» остается членом партии «Голос». Также Рудык сообщила, почему она стала преемницей Вакарчука во главе «Голоса», несмотря на свой малый политический опыт.

Думаю, когда Вакарчук предлагал меня на должность лидера партии, он четко понимал, что у меня есть аналогичный кейс по построению больших систем и структур в дополнение к успешному менеджерскому опыту. Поскольку в бизнесе, где работала до политики, мне уже удалось построить с нуля успешный IT-стартап умных звонков с тысячей работников, который позже я продала компании Amazon за миллиард долларов. Значит, с партийным строительством не будет проблем, логика где-то такая, — рассказала нардеп.

Рудык отметила, что «подарить» ей «Голос» не было единоличным решением Вакарчука. Это предложение бывшего парламентария в свое время поддержал съезд партии.

Это не только решение экс-лидера партии и передача власти из одних рук в другие, — убеждает депутат.

Напомним, в марте 10 депутатов фракции «Голос» подписали совместное заявление, в котором призвали провести съезд партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав. Скандал возник, когда группа депутатов обвинила партийное руководство в том, что оно якобы неправомерно наказало их за голосование в Верховной Раде и угрожает выгнать непокорных из партии. В сторону руководителей партии и фракции «Голос» посыпались обвинения в узурпации власти, единоличном сотрудничестве с Офисом президента, нецелевом использовании средств и покупке «ботов» в соцсетях.