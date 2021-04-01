Кіра Рудик розповіла, чому Вакарчук “подарував” їй “Голос”

https://racurs.ua/ua/n152608-kira-rudyk-rozpovila-chomu-vakarchuk-podaruvav-yiy-golos.html

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Кіра Рудик, очільниця партії «Голос», яку частина депутатів звинувачує в узурпації влади, одноосібній співпраці з Офісом президента, та нецільовому використанні коштів, розповіла, чи бере нині участь у житті політсили Святослав Вакарчук.

Не бере… Ми з великою любов’ю і повагою до нього ставимося, — зазначила нардеп в інтерв’ю «РБК-Україна».

Вона додала, що фронтмен «Океану Ельзи» залишається членом партії «Голос». Також Рудик розповіла, чому саме вона стала наступницею Вакарчука на чолі «Голосу», попри її малий політичний досвід.

Думаю, коли Вакарчук пропонував мене на посаду лідера партії, він чітко розумів, що в мене є аналогічний кейс з побудови великих систем та структур на додаток до успішного менеджерського досвіду. Бо у бізнесі, де працювала до політики, мені вже вдалося побудувати з нуля успішний IT-стартап розумних дзвінків з тисячею працівників, який пізніше я продала компанії Amazon за мільярд доларів. Значить, із партійним будівництвом не буде проблем, логіка десь така, — розповіла нардеп.

Рудик зауважила, що «подарувати» їй «Голос» не було одноосібним рішенням Вакарчука. Цю пропозицію колишнього парламентаря свого часу підтримав з’їзд партії.

Це не лише рішення екс-лідера партії та передача влади з одних рук до інших, — переконує депутат.

Нагадаємо, у березні 10 депутатів фракції «Голос» підписали спільну заяву, в якій закликали провести з’їзд партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут. Скандал виник, коли група депутатів звинуватила партійне керівництво у тому, що воно начебто неправомірно покарало їх за голосування у Верховній Раді, а також погрожує вигнати непокірних з партії. У бік керівників партії та фракції «Голос» посипалися звинувачення в узурпації влади, одноосібній співпраці з Офісом президента, нецільовому використанні коштів та купівлі «ботів» у соцмережах.