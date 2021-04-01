У Данії почастішали напади вандалів на центри вакцинації і тестування від коронавірусу

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У Данії почастішали напади вандалів на центри вакцинації та тестування, які надають послуги, пов’язані з боротьбою з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, у місті Сількеборзі намагалися підпалити один із таких центрів. Про це повідомляє видання The Local.

Зазначається, що невідомі зловмисники підпалили коробку з масками всередині пластикового контейнера для сміття, а потім спробували проштовхнути цей контейнер до будівлі через скляні двері. Однак будівля все ж не загорілася (сталося лише задимлення) і центр вакцинації продовжує працювати.

Втім, попри те, що спроба підпалу не завдала помітної шкоди, місцева поліція дуже серйозно ставиться до цього інциденту й проводить активне розслідування.

Інцидент стався у ніч на 30 березня.

Ще одна спроба підпалу сталася на початку березня в розташованому на північ від Копенгагена місті Баллеруп.

В інших містах країни низка центрів вакцинації також постраждали від вандалів, проте без спроб підпалу.

Так у місті Хобро з місцевого центру вкрали вивіски, а в містечку Редекро, розташованого неподалік від кордону з Німеччиною, зловмисники зламали кілька вказівників до центрів вакцинації та нанесли написи з твердженням про те, що COVID-19 нібито є обманом, а також з образами на адресу Всесвітньої організації з охорони здоров’я.

Данська поліція наразі перевіряє, чи не стоять за актами вандалізму групи антивакцинаторів та прихильників теорій змов.

Нагадаємо, торік у Великій Британії вандали підпалили низку вишок мобільного зв’язку 5G через поширений фейк про те, що вони нібито сприяють поширенню коронавірусу.