В Дании участились нападения вандалов на центры вакцинации и тестирования от коронавируса, фото: Hobro Idrætscenter

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Ракурс

В Дании участились нападения вандалов на центры вакцинации и тестирования, которые предоставляют услуги, связанные с борьбой с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, в городе Силькеборге пытались поджечь один из таких центров. Об этом сообщает издание The Local.

Отмечается, что неизвестные злоумышленники подожгли коробку с масками внутри пластикового контейнера для мусора, а затем попытались протолкнуть этот контейнер в здание через стеклянную дверь. Однако здание все же не загорелось (произошло только задымление) и центр вакцинации продолжает работать.

Впрочем, несмотря на то, что попытка поджога не причинила заметного вреда, местная полиция очень серьезно относится к этому инциденту и проводит активное расследование.

Инцидент произошел в ночь на 30 марта.

Еще одна попытка поджога произошла в начале марта в расположенном к северу от Копенгагена городе Баллерупе.

В других городах страны ряд центров вакцинации также пострадали от вандалов, но без попыток поджога.

Так в городе Хобро из местного центра украли вывески, а в городке Редекро, расположенного недалеко от границы с Германией, злоумышленники взломали несколько указателей в центры вакцинации и нанесли надписи с утверждением о том, что COVID-19 якобы является обманом, а также с оскорблениями в адрес Всемирной организации здравоохранения.

Датская полиция сейчас проверяет, не стоят ли за актами вандализма группы антивакцинаторов и сторонников теорий заговоров.

Напомним, в прошлом году в Великобритании вандалы подожгли ряд вышек мобильной связи 5G из-за распространенного фейка о том, что они якобы способствуют распространению коронавируса.