Зеленский задекларировал офшоры на Кипре, Белизе и элитные часы

https://racurs.ua/n152606-zelenskiy-zadeklariroval-ofshory-na-kipre-belize-i-elitnye-chasy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, обнародовал свою декларацию за 2020 год, которая размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином госреестре деклараций.

Согласно обновленной информации, жена Зеленского владеет двумя офшорами на Кипре и Белизе — «Ельдоранте лимитед» и «Фильм Херитейдж инк». Ранее глава государства владел четырьмя офшорными компаниями.

Оппоненты Зеленского заявляют, что офшорные компании глава государства использует для уклонения от уплаты налогов.

Кроме этого, Зеленский является владельцем шести дорогих часов, среди которых такие элитные марки как Rolex и Breguet.