Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленський задекларував офшори на Кіпрі і Белізі та елітні годинники
Зеленський задекларував офшори на Кіпрі і Белізі та елітні годинники (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n152606-zelenskyy-zadeklaruvav-ofshory-na-kipri-i-belizi-ta-elitni-godynnyky.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, оприлюднив свою декларацію за 2020 рік, яка розміщена на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у Єдиному держреєстрі декларацій.
Згідно з оновленою інформацією, дружина Зеленського володіє двома офшорами на Кіпрі та Белізі — «Ельдоранте лімітед» та «Фільм Херітейдж інк». Раніше глава держави володів чотирма офшорними компаніями.
Опоненти Зеленського заявляють, що офшорні компанії глава держави використовує задля ухилення від сплати податків.
Окрім цього, Зеленський є власником шести дорогих годинників, серед яких такі елітні марки як Rolex та Breguet.
.
Приватна армія: легально, почесно і… за межами України
Пристрасті навколо COVID-вакцинації: що нового в інструкції до CoviShield, тромбози і відсутність антитіл після щеплення
Справа про «віллу Луценка на Сейшелах»: честь, гідність, «чорнуха», 200 тисяч
Вакцинуватися не можна пропустити: інкубатори для нових штамів коронавірусу — хто вони?
Загрузка...