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Ракурс
Зеленський задекларував офшори на Кіпрі і Белізі та елітні годинники

Зеленський задекларував офшори на Кіпрі і Белізі та елітні годинники (ФОТО)

1 кві 2021, 13:58
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Володимир Зеленський, президент України, оприлюднив свою декларацію за 2020 рік, яка розміщена на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у Єдиному держреєстрі декларацій.

Згідно з оновленою інформацією, дружина Зеленського володіє двома офшорами на Кіпрі та Белізі — «Ельдоранте лімітед» та «Фільм Херітейдж інк». Раніше глава держави володів чотирма офшорними компаніями.

Опоненти Зеленського заявляють, що офшорні компанії глава держави використовує задля ухилення від сплати податків.

Окрім цього, Зеленський є власником шести дорогих годинників, серед яких такі елітні марки як Rolex та Breguet.


Джерело: Ракурс


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