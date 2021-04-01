Зеленський задекларував офшори на Кіпрі і Белізі та елітні годинники

https://racurs.ua/ua/n152606-zelenskyy-zadeklaruvav-ofshory-na-kipri-i-belizi-ta-elitni-godynnyky.html

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Володимир Зеленський, президент України, оприлюднив свою декларацію за 2020 рік, яка розміщена на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у Єдиному держреєстрі декларацій.

Згідно з оновленою інформацією, дружина Зеленського володіє двома офшорами на Кіпрі та Белізі — «Ельдоранте лімітед» та «Фільм Херітейдж інк». Раніше глава держави володів чотирма офшорними компаніями.

Опоненти Зеленського заявляють, що офшорні компанії глава держави використовує задля ухилення від сплати податків.

Окрім цього, Зеленський є власником шести дорогих годинників, серед яких такі елітні марки як Rolex та Breguet.