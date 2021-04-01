Кива йде у кандидати наук – як може змінитися зарплата нардепа. Фото: 5.ua

https://racurs.ua/ua/n152609-kyva-yde-u-kandydaty-nauk-yak-moje-zminytysya-zarplata-nardepa.html

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Ілля Кива, нардеп від «Опозиційної платформи — За життя», готується захищати наукову дисертацію.

У випадку отримання ступеня депутат матиме право на надбавку до своєї заробітної плати, адже його робота у Раді збігається зі сферою дисертації — держуправління, пише видання «Букви».

Доплата за науковий ступінь кандидата наук — 15% посадового окладу (ставки заробітної плати). Наразі надбавку за науковий ступінь доктора наук встановлено 36 народним депутатам, за кандидата наук — 74 нардепам.

Тема дисертації Киви — «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». Саму ж дисертацію, за словами депутата, він писав протягом останніх п’яти років.

Я системно займаюсь зміцненням себе як особистості й самовихованням. Все життя вчуся. У мене три вищі освіти, на секундочку. Я закінчив академію МВС з червоним дипломом і після цього почав потихеньку писати дисертацію. Зараз вона на виході. Я вже п’ять років займаюся цією темою. У мене є науковий керівник. Поступово проходжу певні етапи підготовки. Це науковий ступінь, процес саморозвитку, — сказав Кива.

Нагадаємо, Ілля Кива під час спілкування з пресою у кулуарах Верховної Ради обматюкав журналіста Bihus.info Данила Мокрика, який поцікавився у нього питанням щодо відмивання грошей через конвертаційні центри.