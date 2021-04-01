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Последствия извержения вулкана Пакая, фото: VolcanoDiscovery

Вулкан Пакая в Гватемале извергается уже два месяца — лава приближается к населенным пунктам (ФОТО, ВИДЕО)

1 апр 2021, 14:55
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В Гватемале уже почти два месяца продолжается извержение вулкана Пакая. Периодические столбы обильного пепла продолжаются от нескольких минут до часа, достигая высоты 3,4 км над уровнем моря и перемещаясь на 10 км в южном направлении, что, в частности, вызывает пеплопад в расположенных там населенных пунктах.

Лава уже достигла кофейных плантаций, спалив местную растительность, и поглотила пустой дом, расположенный неподалеку от деревни Эль Патросинио, сообщает издание VolcanoDiscovery.

Длина потока лавы приближается к 3 км. Местных жителей предупреждают об угрозе приближения лавы к населенным пунктам.

Вулкан Пакая расположен в 25−20 км от города Гватемала, он периодически извергается с выбрасыванием колонны газа и пепла, подобно известному извержению вулкана Везувий, которое уничтожило город Помпеи в 79 году.

Последствия извержения вулкана Пакая, фото: VolcanoDiscovery

Последствия извержения вулкана Пакая, фото: InformaTVX

Последствия извержения вулкана Пакая, фото: InformaTVX

Напомним, в феврале вулкан Пакая выбросил столб пепла на высоту в три километра.


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