Последствия извержения вулкана Пакая, фото: VolcanoDiscovery

https://racurs.ua/n152611-vulkan-pakaya-v-gvatemale-izvergaetsya-uje-dva-mesyaca-lava-priblijaetsya-k-naselennym-punktam.html

Ракурс

В Гватемале уже почти два месяца продолжается извержение вулкана Пакая. Периодические столбы обильного пепла продолжаются от нескольких минут до часа, достигая высоты 3,4 км над уровнем моря и перемещаясь на 10 км в южном направлении, что, в частности, вызывает пеплопад в расположенных там населенных пунктах.

Лава уже достигла кофейных плантаций, спалив местную растительность, и поглотила пустой дом, расположенный неподалеку от деревни Эль Патросинио, сообщает издание VolcanoDiscovery.

Длина потока лавы приближается к 3 км. Местных жителей предупреждают об угрозе приближения лавы к населенным пунктам.

Вулкан Пакая расположен в 25−20 км от города Гватемала, он периодически извергается с выбрасыванием колонны газа и пепла, подобно известному извержению вулкана Везувий, которое уничтожило город Помпеи в 79 году.

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Flujo de río de lava, tomado cerca del poblado El Patrocinio. Vídeo time lapse de 1 hora en 30 segundos. Fuente: Incyt. Investigador: José Luis Méndez pic.twitter.com/kYfP3pwah2

— URL, Incyt (@incyt_url) March 30, 2021

Напомним, в феврале вулкан Пакая выбросил столб пепла на высоту в три километра.