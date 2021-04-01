Коронавирус в Украине. Фото: Reuters

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Смертность от коронавируса в Украине недавно достигла максимальных показателей с начала пандемии.

Избыточная смертность, которая является самым объективным показателем влияния пандемии, превышает средние показатели в Европейском Союзе и США. Об этом свидетельствуют данные, собранные Financial Times.

Избыточная смертность — это разница между смертностью от всех причин во время пандемии и историческими средними сезонными показателями.

FT пишет, что смертность — более надежный показатель, чем данные о выявленных случаях коронавируса в разных странах, так как они зависят от количества проведенных тестов и большее число выявленных случаев может отражать большее число тестов.

Чтобы скорректировать влияние административных задержек с предоставлением новых данных в выходные дни, FT использует семидневный скользящий средний показатель. Избыточная смертность рассчитывается на 100 тыс. человек.

По состоянию на 30 марта рассчитанная таким образом избыточная смертность в Украине составила 0,65 на 100 тыс. населения. А самый высокий ее показатель с начала пандемии был 29 марта — 0,67 на 100 тыс. населения.

Предыдущий самый высокий пик избыточной смертности в Украине был зарегистрирован 12−13 декабря 2020 года. Он составил 0,53 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 30 марта показатель избыточной смертности в Украине был выше среднего показателя в Евросоюзе (0,56 на 100 тыс. населения) и США (0,29 на 100 тыс. населения).

Тем не менее он ниже, чем был в ЕС почти во все дни с середины ноября 2020 года по середину февраля 2021 года (максимальный показатель избыточной смертности в ЕС был с 28 по 30 ноября, он составлял 0,8 на 100 тыс. человек).

Этот показатель также ниже, чем был в США с начала декабря 2020 года до середины февраля 2021 года. Максимальный показатель избыточной смертности в США был с 12 по 17 января, он составлял 1,04 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 30 марта в ряде стран ЕС показатель избыточной смертности был выше, чем в Украине. Среди них Италия, Румыния, Эстония, Польша, Черногория и Словакия.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает устанавливать печальные рекорды. Вторые сутки подряд в Украине зафиксирован рекордный показатель смертности среди пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 — 421 летальный случай.