Армію США привели в повну боєготовність через ситуацію на Донбасі – NYT

https://racurs.ua/ua/n152621-armiu-ssha-pryvely-v-povnu-boiegotovnist-cherez-sytuaciu-na-donbasi-nyt.html

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Війська США приведені в повну боєготовність через ситуацію на Донбасі. Йдеться про Європейське командування Збройних сил США, яке ухвалило рішення перевести американські військові підрозділи у бойову готовність найвищого рівня у відповідь на стягування Росією армії до кордону з Україною, а також загострення війни на Донбасі.

Про це інформують видання New York Times та Politico з посиланнями на джерела у Пентагоні.

Пентагон насторожило те, як Росія цього тижня активізувала свою діяльність у Східній Європі та Арктиці, кидаючи новий виклик молодій адміністрації Байдена, — пишуть видання.

Загибель солдатів (ЗСУ — ред.), поряд з нарощуванням російського війська на кордоні привернула увагу високопоставлених американських чиновників в Європі і Вашингтоні. Минулого тижня Європейське командування Збройних сил США підвищило рівень спостереження з можливої кризи до потенційно неминучої кризи — найвищого рівня — у відповідь на розгортання армії РФ, — йдеться у повідомленні New York Times.

Відповідальний за оборону США генерал Глен Ван Херк відзначає сплеск російської агресії і вказує на прагнення Москви «відновити свій вплив на світовій арені». Водночас у Пентагоні не виключають, що Москва лише «брязкає зброєю» й не має наміру реально йти у бій. Також аналітики не виключають, що таким чином Путін перевіряє президента США Джо Байдена на міцність.

Ми не хочемо бачити нові загрози на території України. Ми чітко усвідомлюємо загрози, які бачимо з Росії на різних ділянках… Ми сприймаємо їх вкрай серйозно, — заявив речник Пентагону США Джон Кірбі.

Нагадаємо, 26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу окупантів в районі селища Шуми загинуло четверо українських військовослужбовців, ще двоє дістали поранень.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що останнім часом під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань «Запад 2021» Росія стягує війська до кордону з Україною — у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.

Атаку Росії з метою просунутися вглиб території України під видом «миротворчих» заходів Кремля у відповідь на вигадану агресію Збройних сил України на Донбасі не виключає й Головне управління розвідки Міністерства оборони.