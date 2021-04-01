В Одесі маніпулюють COVID-статистикою, вважають в Раді та МОЗ

В Україні триває епідемія коронавірусу

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Статистика щодо зайнятих хворими на коронавірусну хворобу COVID-19 ліжок та підключених до кисню пацієнтів, яка офіційно передавалася до МОЗ з Одещини, не сходиться з інформацією, яка надходила від пацієнтів та громадських організацій.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про це вчора, 31 березня, під час засідання парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, яке відбулося в режимі відеоконференції. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

За словами Ляшка, Одеська область — одна із небагатьох, які не виконали поставлені урядом завдання і не перепрофілювали для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 всю кількість ліжкомісць, які були передбачені.

Зокрема, з 4 тис. 233 ліжок, які повинні були бути в Одеській області, було перепрофільовано тільки 3 тис. 839. Якщо подивимось на забезпечення киснем, то з 3 тис. 300, які були поставлені Одеській області для забезпечення 80% киснем за рахунок коштів, які передавались за субвенцією урядом, було забезпечено тільки 2 тис. 741, — зазначив Віктор Ляшко.

Комітет ухвалив рішення звернутися до уряду з проханням доручити відповідним центральним органам виконавчої влади організувати термінову перевірку дотримання встановлених карантином вимог в Одеській області і, у разі виявлення порушень, направити відповідні матеріали в правоохоронні органи та вжити інші передбачені законом заходи.

Також планується провести термінове виїзне засідання Комітету в місті Одесі та Одеській області, — зазначає прес-служба парламенту.

Нагадаємо, в Україні епідемія коронавірусу два дні поспіль встановлює сумний рекорд щодо смертності хворих.