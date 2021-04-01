В Одессе манипулируют COVID-статистикой, считают в Раде и Минздраве

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Статистика по занятых больными коронавирусной болезнью COVID-19 койках и подключенных к кислороду пациентах, которая официально передавалась в Минздрав из Одесчины, не сходится с информацией, поступавшей от пациентов и общественных организаций.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил об этом вчера, 31 марта, во время заседания парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, которое состоялось в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

По словам Ляшко, Одесская область — одна из немногих, которые не выполнили поставленные правительством задачи и не перепрофилировали для лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19 все количество койкомест, которые были предусмотрены.

В частности, из 4 тыс. 233 коек, которые должны были быть в Одесской области, были перепрофилированы только 3 тыс. 839. Если посмотрим на обеспечение кислородом, то из 3 тыс. 300, которые были поставлены Одесской области для обеспечения 80% кислородом за счет средств, которые передавались по субвенции правительством, были обеспечены только 2 тыс. 741, — отметил Виктор Ляшко.

Комитет принял решение обратиться к правительству с просьбой поручить соответствующим центральным органам исполнительной власти организовать срочную проверку соблюдения установленных карантином требований в Одесской области и, в случае выявления нарушений, направить соответствующие материалы в правоохранительные органы и принять другие предусмотренные законом меры.

Также планируется провести срочное выездное заседание Комитета в городе Одессе и Одесской области, — отмечает пресс-служба парламента.

Напомним, в Украине эпидемия коронавируса два дня подряд устанавливает печальный рекорд по смертности больных.