Смертоносный астероид упал в Антарктиде. Фото: rg.ru

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Ракурс

Место падения астероида в Антарктиде обнаружила международная группа ученых.

Специалисты обнаружили частицы-сферулы внеземного происхождения на вершине горы Валнумфьеллет в горах Сер-Рондане в Восточной Антарктиде. Небесное тело упало еще 430 тыс. лет назад, но таило в себе опасность для миллионов людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Ученые пришли к выводу, что в атмосферу Земли вошло большое небесное тело размером не менее 100 м в поперечнике, а взрыв породил мощный раскаленный поток пара, который испарялся из материала. При этом сила взрыва была недостаточной для появления кратера.

Исследователи отмечают, если бы астероид упал на планете в настоящее время над густонаселенными районами, то последствия были бы намного более разрушительными, чем падение челябинского метеорита в 2013 году или даже Тунгусского метеорита в 1908 году. Эксперты подсчитали, что взрыв такой мощности вызвал бы значительные убытки и катастрофические разрушения на расстоянии сотен километров от эпицентра.

Напомним, в отдаленном северо-западном регионе Гренландии нашли гигантский метеоритный кратер, размер которого в пять раз превышает площадь Парижа. Существование этого кратера свидетельствует, что на нашу планету упал гигантский километровый метеорит из железа весом 12 млрд т, вероятно, во время последнего ледникового периода.