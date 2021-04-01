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Смертоносний астероїд упав в Антарктиді. Фото: rg.ru

Смертоносний астероїд упав в Антарктиді — чим він міг загрожувати людству

1 кві 2021, 15:56
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Місце падіння астероїда в Антарктиді виявила міжнародна група вчених.

Фахівці виявили частинки-сферули позаземного походження на вершині гори Валнумф'єллет в горах Сер-Рондане в Східній Антарктиді. Небесне тіло впало ще 430 тис. років тому, але таїло в собі небезпеку для мільйонів людей. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Science Advances.

Науковці дійшли висновку, що в атмосферу Землі увійшло велике небесне тіло розміром не менше 100 м у поперечнику, а вибух породив потужний розпечений струмінь пари, що випаровувався з матеріалу. При цьому сила вибуху була недостатньою для появи кратера.


Дослідники відзначають, якби астероїд упав на планеті в даний час над густонаселеними районами, то наслідки були б набагато руйнівними, ніж падіння челябінського метеорита в 2013 році або навіть Тунгуського метеорита в 1908 році. Експерти підрахували, що вибух такої потужності викликав би значні збитки та катастрофічні руйнування на відстані сотень кілометрів від епіцентру.

Нагадаємо, у віддаленому північно-західному регіоні Гренландії знайшли гігантський метеоритний кратер, розмір якого в п’ять разів перевищує площу Парижа. Існування цього кратера свідчить, що на нашу планету впав гігантський кілометровий метеорит із заліза вагою 12 млрд т, ймовірно, під час останнього льодовикового періоду.


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