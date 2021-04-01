Коронавірус через мутацію перестав боятися холоду – вчені. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152616-koronavirus-cherez-mutaciu-perestav-boyatysya-holodu-vcheni.html

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Найпоширеніша мутація коронавірусу зробила його нечутливим до холоду.

Вперше про неї стало відомо на початку березня 2020 року — тоді в Європі почали поширюватися нові штами коронавірусу, повідомляє «Популярна механіка».

Зараз мутація D614G є практично у всіх варіацій коронавірусу. Тайванські вчені створили перші тривимірні зображення S-білка з цією мутацією і пояснили, чому D614G дуже швидко стала поширюватися по всій планеті.

Для цього вони підготували безліч кристалів, що складаються з повторюваних фрагментів S-білка вірусу, заморозили їх і піддали дії рентгенівського випромінювання.

Отримавши кілька подібних знімків для розгорнутих і згорнутих форм цього білка, вчені порівняли їх з фотографіями тієї ж частини білка без D614G. Виявилося, що оригінальна форма S-білка дуже нестабільна при низьких температурах.

Через це вона, на відміну від S-білка з мутацією D614G, могла довільно змінювати свою форму. Зокрема 96% зразків білка без цієї мутації втратили оригінальну форму приблизно через шість днів після потрапляння в холодильник, а у випадку білків з мутацією це сталося лише з 12%.

Крім цього, мутантні версії білка витримували нагрівання до вищих температур і загалом краще адаптовувалися до різких коливань умов навколишнього середовища. Це і пояснює, чому штами SARS-CoV-2 з D614G навесні минулого року дуже швидко поширилися по всіх континентах.

Нагадаємо, коронавірус у Великій Британії забрав життя кожного восьмого пацієнта, який потрапляв у лікарню. Майже третя частина пацієнтів, що хворіли на COVID-19, повернулися до стаціонарного лікування протягом чотирьох місяців після виписки.