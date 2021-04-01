Коронавирус из-за мутации перестал бояться холода – ученые. Фото: УП

https://racurs.ua/n152616-koronavirus-iz-za-mutacii-perestal-boyatsya-holoda-uchenye.html

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Самая распространенная мутация коронавируса сделала его нечувствительным к холоду.

Впервые о ней стало известно в начале марта 2020 года — тогда в Европе начали распространяться новые штаммы коронавируса, сообщает «Популярная механика».

Сейчас мутация D614G есть практически у всех вариаций коронавируса. Тайваньские ученые создали первые трехмерные изображения S-белка с этой мутацией и объяснили, почему D614G очень быстро стала распространяться по всей планете.

Для этого они подготовили множество кристаллов, состоящих из повторяющихся фрагментов S-белка вируса, заморозили их и подвергли воздействию рентгеновского излучения.

Получив несколько подобных снимков для развернутых и свернутых форм этого белка, ученые сравнили их с фотографиями той же части белка без D614G. Оказалось, что оригинальная форма S-белка очень нестабильна при низких температурах.

Из-за этого она, в отличие от S-белка с мутацией D614G, могла произвольно менять свою форму. В частности, 96% образцов белка без этой мутации потеряли оригинальную форму примерно через шесть дней после попадания в холодильник, а в случае белков с мутацией это произошло лишь с 12%.

Кроме этого, мутантные версии белка выдерживали нагрев до более высоких температур и в целом лучше сопротивлялись резким колебаниям условий окружающей среды. Это и объясняет, почему штаммы SARS-CoV-2 с D614G весной прошлого года очень быстро распространились по всем континентам.

Напомним, коронавирус в Великобритании унес жизнь каждого восьмого пациента, который попадал в больницу. Почти треть пациентов, переболевших COVID-19, вернулись на стационарное лечение в течение четырех месяцев после выписки.