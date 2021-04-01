Hyundai TUCSON, на котором следили за Виктором Кононенко, ранее видели на акции титушек, скриншот видео

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Автомобиль «Хюндай Тюксон», на котором, как утверждают в «Европейской солидарности», осуществлялась слежка за депутатом Киевского горсовета от этой политсилы, бывшим главой объединенного штаба СБУ в зоне АТО генералом Виктором Кононенко, также ранее видели на акции «титушек» в Козыне 20 ноября 2020 года.

Тогда несколько автобусов привезли молодых людей с целью проведения акции у здания пятого президента Петра Порошенко. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил депутат Киевсовета, участник АТО Александр Погребиський, который также распространил соответствующее видео.

Отмечается, что в обоих случаях в гуще событий заметили автомобиль Hyundai Tukson с номерами КА1488ТХ.

20 марта в «Евросолидарности» заявили, что Кононенко за неделю до этого обнаружил за собой слежку и, подозревая, что это могут бить российские боевики, наемники или бандиты, принял меры для выяснения этих лиц.

Вместо этого они предъявили удостоверения сотрудников полиции, — отметил с трибуны Верховной Рады народный депутат Андрей Парубий.



В июне прошлого года в «Евросолидарности» заявляли о незаконной слежке за лидером партии Порошенко и обнародовали фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи дома экс-президента.