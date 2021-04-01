Окружком на выборах в Надворной заработал, сегодня его окружали спецназовцы (ФОТО)

https://racurs.ua/n152614-okrujkom-na-vyborah-v-nadvornoy-zarabotal-segodnya-ego-okrujali-specnazovcy-foto.html

Ракурс

Окружком на выборах в округе № 87 на Прикарпатье 1 апреля возобновил работу. Сейчас принимаются протоколы с мокрыми печатями и бюллетени от участковых комиссий.

Впрочем, 1 апреля в Надворной началось с визита в помещение ОИК спецназовцев. Из Дома культуры вывели всех, кто не причастен к избирательному процессу. Там остались только члены участковых комиссий, а членов ОИК на момент визита не было.

В 11.00 спецназовцы окружили помещение комиссси. Кроме того, здание блокировали автомобили. Члены ОИК пришли на работу в 11.30 и начали работу.

Часть членов окружкома рассказала журналистам движения «ЧЕСТНО», что в помещении были мешки с документацией, которую сдали члены УИК и оставляли на ночь в помещении Дома культуры. Сегодня же положение мешков изменилось.

Член одной из УИК рассказал о попытке проникновения на участок, чтобы забрать печать из сейфа. На месте была полиция и попытка похищения не удалась.

В пресс-центре СБУ «Украинской правде» события в Надворной объяснили «мерами по недопущению попыток дестабилизации обстановки, нарушения общественного порядка и совершения правонарушений».

В течение последних суток в правоохранительные органы поступило четыре сообщения о заминировании и три сообщения о захвате заложников, — ответили в СБУ на запрос УП.

«Ракурс» сообщал, что в ночь на 31 марта в Надворной, где сейчас за первое место конкурируют кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк и кандидат из сферы влияния Игоря Коломойского экс-директор туристического комплекса «Буковель» Александр Шевченко, отправился «десант» нардепов -«слуг».

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко в ночь на 1 апреля поднял бучу и выгнал журналистов из окружкома. Он также добился удаления кандидата Шевченко.

«Слуги» объясняли, что их целью было выяснить ситуацию с подсчетом голосов в заблокированном два дня подряд 87-м избирательном округе.

В ЦИК в течение трех дней обработали только 67,5% протоколов. Сегодня процент вырос почти до 80%.

Пока лидирует Вирастюк (31,02%), но разрыв с Шевченко существенно уменьшился, у кандидата от «За будущее» 29,58%. Третье место у Руслана Кошулинского, которого выдвинула «Свобода» и поддержала «Евросолидарность».

Все эти политсилы обвиняют конкурентов в многочисленных нарушениях. Кошулинский выступил за проведение перевыборов, а «Слуга народа» требовала пересчета голосов.

Довыборы в Раду назначили после того, как сложил полномочия нардеп от «Слуги народа» Зиновий Андреевич. Он был избран в 2020 году городским головой Надворной.