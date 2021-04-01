Окружком на виборах у Надвірній запрацював, сьогодні його оточували спецпризначенці (ФОТО)

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Ракурс

Окружком на виборах в окрузі № 87 на Прикарпатті відновив роботу. Наразі приймаються протоколи з мокрими печатками та бюлетені від дільничних комісій.

Утім, 1 квітня в Надвірній розпочалося із візиту в приміщення ОВК спецпризначенців. З Будинку культури вивели всіх, хто непричетний до виборчого процесу. Там залишилися лише члени ДВК, а членів ОВК на момент візиту не було.

Об 11.00 спецпризначенці оточили приміщення ОВК. Крім того, будівлю блокували автомобілями.

Члени ОВК прийшли на роботу об 11.30 і розпочали роботу.

Частина членів окружкому розповіла журналістам руху «ЧЕСНО», що в приміщенні були мішки з документацією, яку здали члени ДВК і залишали на ніч в приміщенні Будинку культури. Сьогодні ж положення мішків змінилося.

Член однієї з ДВК розповів про спробу проникнення на дільницю, аби забрати печатку з сейфу. На місці була поліція і спроба викрадення не вдалася.

У прес-центрі СБУ «Українській правді» події в Надвірній пояснили «заходами для недопущення спроб дестабілізації обстановки, порушення громадського спокою та вчинення правопорушень».

Впродовж останньої доби до правоохоронних органів надійшло чотири повідомлення про замінування та три повідомлення про захоплення заручників, — відповіли СБУ на запит УП.

«Ракурс» повідомляв, що у ніч на 31 березня до Надвірної, де наразі за перше місце конкурують кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк та кандидат зі сфери впливу Коломойського екс-директор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко, вирушив «десант» нардепів-«слуг».

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко в ніч на 1 квітня зчинив бучу і вигнав журналістів з окружкому. Він також домігся видалення кандидата Шевченка.

«Слуги» пояснювали, що їхньою метою було з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів у заблокованому два дні поспіль 87-му виборчому окрузі.

ЦВК упродовж трьох днів опрацювала тільки 67,5% протоколів. Сьогодні відсоток зріс майже до 80%.

Поки лідирує Вірастюк (31,02%), але розрив із Шевченком істотно зменшився, в кандидата від «За майбутнє" 29,58%. Третій — Руслан Кошулинський, якого висунула «Свобода» і підтримала «Євросолідарність».

Усі ці політсили звинувачують конкурентів у численних порушеннях. Кошулинський виступив за проведення перевиборів, а «Слуга народу» вимагала перерахунку голосів.

Довибори у Раду призначили після того, як склав повноваження нардеп від «Слуги народу» Зіновій Андрійович. Його обрали в 2020 році міським головою Надвірної.