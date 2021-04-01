Микола Тищенко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n152590-dovybory-v-radu-tyschenko-plutav-prykarpattya-iz-zakarpattyam-pid-chas-nichnogo-skandalu-video.html

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Довибори до Верховної Ради у виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області відбулися 28 березня, проте підрахунок голосів досі не завершився.

До регіону прибув «десант» із депутатів від «Слуги народу» на чолі з Миколою Тищенком. Про це повідомляє рух «Чесно».

Героєм цієї ночі на Франківщині став нардеп Микола Тищенко, — зазначається в повідомленні на сторінці руху.

Зазначається, що Тищенко, який нещодавно очолив партійний осередок «Слуги народу» в Закарпатській області, плутав Прикарпаття, де розташований округ № 87, із Закарпаттям.

Політик вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї, — зазначається в повідомленні.

У русі «Чесно» наголошують, що таких широких повноважень у депутатів немає.

Тищенко кричав, що він — народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна, — додають в русі «Чесно».

Зазначається, що хоча Шевченко на такі провокації не реагував, було ухвалене рішення про його вилучення з території окружної виборчої комісії (ОВК).

На відміну від Тищенка, Шевченко — суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів, — наголошують у «Чесно».

Також в окрузі проводиться і перерахунок голосів. Так, в Івано-Франківський окружний адміністративний суд зобов’язав ОВК в окрузі № 87 окрузі провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці № 260532. Про це повідомляє прес-служба партії «Слуга народу».

Таким чином, суд, у своєму рішенні від 29 березня задовольнив відповідний позов кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.