Довибори в Раду — Тищенко плутав Прикарпаття із Закарпаттям під час нічного скандалу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n152590-dovybory-v-radu-tyschenko-plutav-prykarpattya-iz-zakarpattyam-pid-chas-nichnogo-skandalu-video.htmlРакурс
Довибори до Верховної Ради у виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області відбулися 28 березня, проте підрахунок голосів досі не завершився.
До регіону прибув «десант» із депутатів від «Слуги народу» на чолі з Миколою Тищенком. Про це повідомляє рух «Чесно».
Героєм цієї ночі на Франківщині став нардеп Микола Тищенко, — зазначається в повідомленні на сторінці руху.
Зазначається, що Тищенко, який нещодавно очолив партійний осередок «Слуги народу» в Закарпатській області, плутав Прикарпаття, де розташований округ № 87, із Закарпаттям.
Політик вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї, — зазначається в повідомленні.
У русі «Чесно» наголошують, що таких широких повноважень у депутатів немає.
Тищенко кричав, що він — народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна, — додають в русі «Чесно».
Зазначається, що хоча Шевченко на такі провокації не реагував, було ухвалене рішення про його вилучення з території окружної виборчої комісії (ОВК).
На відміну від Тищенка, Шевченко — суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів, — наголошують у «Чесно».
Також в окрузі проводиться і перерахунок голосів. Так, в Івано-Франківський окружний адміністративний суд зобов’язав ОВК в окрузі № 87 окрузі провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці № 260532. Про це повідомляє прес-служба партії «Слуга народу».
Таким чином, суд, у своєму рішенні від 29 березня задовольнив відповідний позов кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.
Причиною перерахунку стало порушення вимог належного пакування виборчої документації, порушення під час її транспортування до окружної виборчої комісії, порушення цілісності упаковки пакетів із виборчими документами, — зазначають у «Слузі народу».