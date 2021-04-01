Николай Тищенко, фото: социальные сети

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Ракурс

Довыборы в Верховную Раду в избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта, однако подсчет голосов еще не завершился.

В регион прибыл «десант» из депутатов от «Слуги народа» во главе с Николаем Тищенко. Об этом сообщает движение «Честно».

Героем этой ночью на Франковщине стал нардеп Николай Тищенко, — говорится в сообщении на странице движения.

Отмечается, что Тищенко, который недавно возглавил партийную ячейку «Слуги народа» в Закарпатской области, путал Прикарпатье, где расположен округ № 87, с Закарпатьем.

Политик решил, что он имеет право: требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск людей с целью поиска оружия, — отмечается в сообщении.

В движении «Честно» отмечают, что таких широких полномочий у депутатов нет.

Тищенко кричал, что он — народный депутат. Обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени, — добавляют в движении «Честно».

Отмечается, что хотя Шевченко на такие провокации не реагировал, было принято решение о его отстранение с территории окружной избирательной комиссии (ОИК).

В отличие от Тищенко, Шевченко — субъект избирательного процесса и имеет право находиться на ОИК и контролировать процесс подсчета голосов, — отмечают в «Честно».

Также в округе проводится и пересчет голосов.

Так, в Ивано-Франковский окружной административный суд обязал ОИК в округе № 87 округе провести повторный подсчет голосов на избирательном участке № 260532. Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

Таким образом, суд в своем решении от 29 марта удовлетворил соответствующий иск кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.