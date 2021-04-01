Hyundai TUCSON, на якому стежили за Віктором Кононенком, раніше бачили на акції тітушок, скріншот відео

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Автомобіль «Хюндай Тюксон», на якому, як стверджують у «Європейській солідарності», здійснювалося стеження за депутатом Київської міськради від цієї політсили, колишнім очільником об'єднаного штабу СБУ в зоні АТО генералом Віктором Кононенком, також раніше бачили на акції «тітушок» в Козині 20 листопада 2020 року.

Тоді кілька автобусів привезли молодиків з метою проведення акції біля будинку п’ятого президента Петра Порошенка. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив депутат Київради, учасник АТО Олександр Погребиський, який також поширив відповідне відео.

Зазначається, що в обох випадках в гущі подій помітили автомобіль Hyundai Tukson з номерами КА1488ТХ.

20 березня в «Євросолідарності» заявили, що Кононенко за тиждень до цього виявив за собою стеження і, підозрюючи, що це можуть бити російські бойовики, найманці або бандити, вжив заходів для з’ясування цих осіб.

Натомість вони пред’явили посвідчення працівників поліції, — зазначив з трибуни Верховної Ради народний депутат Андрій Парубій.



У червні минулого року в «Євросолідарності» заявляли про незаконне стеження за лідером партії Порошенком й оприлюднили фотографії автомобілів з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання екс-президента.