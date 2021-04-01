Льодовиковий період на дні Чорного моря ще не закінчився, з'ясували вчені. Фото: НАСА

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Деякі з найглибших частин Чорного моря все ще реагують на зміну клімату, викликану останнім льодовиковим періодом, який закінчився майже 12 тис. років тому. До таких висновків прийшли німецькі вчені.

Аналіз покладів газових гідратів — у цьому випадку метану, показав дещо дивне. Він виявив запізнілий відгук на зміну клімату в північно-західній частині Чорного моря, відомої як канал Дунай, пише Science Alert.

Газогідратна система в глибоководному каналі Дунай все ще реагує на кліматичні зміни, що почалися в кінці останнього льодовикового максимуму, — розповіли дослідники.

Провівши буріння морського дна, дослідники дійшли висновку, що зона стабільності газових гідратів адаптувалася до тепліших умов, про що свідчить її підйом на вищий рівень моря. Але вільний газ і метан усе ще акліматизуються.

Близько 20 тис. років тому рівень води в Чорному морі був приблизно на 100 метрів нижче, що означало менший тиск на морське дно. Вода також була значно холоднішою.

Це дослідження допоможе в майбутньому моделюванні клімату. Наприклад, наразі під Арктикою є величезний запас покладів газових гідратів і важливо знати, як вони можуть відреагувати на підвищення температури в майбутньому.