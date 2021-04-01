Військові навчання танкістів на Донбасі. Фото: ООС

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Танкові навчання відбулися в Луганській області в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Участь у військових маневрах брали танкісти механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує завдання за призначенням на Луганщині. Танкові підрозділи не беруть участь у війні на Донбасі, оскільки це заборонено мінськими домовленостями. Про це 1 квітня повідомив прес-центр ООС у Facebook.

Танкісти бригади, які тричі ставали кращим танковим підрозділом України і двічі захищали честь України на міжнародних танкових змаганнях, вдосконалювали майстерність у контрнаступі, — зазначили в штабі.

Легенда навчань була наступною — ворог прорвав оборону, а піхотинці змушені були відступити. Танкісти отримали наказ здійснити марш у район очікування й вийти на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, панцирники визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Коли противник викрив себе, в бій вступили основні сили танкового резерву.

Умовний ворог використовував артилерію, але танкісти швидко відреагували й відійшли, щоб знайти слабке місце в обороні противника. Для безпечного відходу застосували димову завісу й цим не лише ввели в оману противника, але й замаскували свої дії. Це дозволило танкістам перегрупуватися та контратакувати ворога з іншого флангу, де наступ був найменш очікуваний. Від удару з неба українські танки підтримували зенітники. Таким чином бій ЗСУ виграли.

Нагадаємо, у березні особовий склад підрозділів десантно-штурмових військ Збройних Сил України провів тренування з відбиття нападу повітряного десанту умовного противника.