Єлизавета II, фото: Commonwealth Secretariat

https://racurs.ua/ua/n152623-ielyzaveta-ii-pojartuvala-pro-peresliduvannya-rosiyskyh-vynyschuvachiv-pid-chas-pershogo-v-roci.html

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Єлизавета II, королева Великої Британії, нещодавно вперше у 2021 році взяла участь у публічному заході.

Королева відвідала меморіал Військово-повітряних сил в дистрикті Раннімед, щоб відзначити сторіччя Королівських ВПС Австралії (RAAF), повідомляє The Mirror.

Під час цієї події королева у спілкуванні з офіцером RAAF, керівником ескадрильї реактивних літаків Typhoon, віддала данину «майстерності та жертовності» Королівських ВПС Австралії та пожартувала про інциденти з російськими військовими літаками.

Королева запитала в офіцера RAAF, чи літаки, з якими він працює, «відправляли переслідувати росіян».

Так точно, мадам, це для нас це дуже весело, — відповів Єлизаветі II командир ескадрильї Метье Сандер.



Британські ВПС регулярно піднімають винищувачі Typhoon для перехоплення російських військових літаків, які наближаються до повітряного простору Британії, на тлі зростання напруженості між обома державами.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Єлизавета II та її чоловік принц Філіп, отримали щеплення від коронавірусу.