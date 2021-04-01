https://racurs.ua/n152629-hroniki-koronavirusa-kak-v-ukraine-borutsya-s-covid-pandemiey.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает добавлять работы украинским медикам.

Больницы переполнены больными, коек с кислородом не хватает, а скорые помощи вдвое чаще стали ездить на вызовы. Об этом 1 апреля сообщает «Громадське».

Черкассы

Подозрение на COVID-19 и признаки острой респираторно-вирусной инфекции добавили работы медикам «скорой». Как рассказал директор областного центра экстренной помощи Игорь Фесун, за последние две недели нагрузка на бригады увеличилась на 50%.

Медики рассказывают, что люди не обращаются напрямую к семейному врачу, а сразу звонят на линию «103».

Поэтому те, кто действительно нуждаются в неотложной помощи, могут ее не дождаться. Самый пик вызовов приходится на понедельник и пятницу, — рассказала начальник оперативно-диспетчерского отдела Ирина Попович.

К работе с коронавирусными больными в области задействованы 29 бригад скорой помощи, но в следующем месяце количество карет планируют увеличить до 38.

Харьков

В опорных учреждениях Харьковской области, определенных для коронавирусных пациентов по состоянию на 1 апреля заняты 60% из всех мест. В ОГА отмечают, что кровати со стационарным кислородом, жизненно необходимым тяжелобольным, почти исчерпаны. Всего по состоянию на сегодня, в области для лечения больных СOVID-19 выделены 4 тыс. 931 койка. На стационарном лечении в опорных учреждениях Харьковщины находятся 2 тыс. 969 пациентов.

В области заняты 97% коек со стационарным кислородом. Стационарным кислородом на сегодня обеспечены 1 тыс. 112 мест, а 1 тыс. 80 из них уже заняты больными. В реанимационных отделениях по состоянию на утро 1 апреля находятся 195 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 156.

Львов

Во Львове городские власти запретили продажу напитков на разлив в заведениях, работающих на вынос. Также чиновники решили приостановить работу 20 ночных клубов в которых выявили нарушения. Это заведения — «Фэшн-клуб», Faces, «Рафинад», «Сплит-клуб», «Малевич», шоу-бар «Эрос», «Белый кролик», «Де-Люкс», «Галерея Рыцарей», «Занзибар», «Одеон», «Левел-Рум», «Фест Репаблик», «Хиреш найт клуб», «Клауд», ресторан-пивоварня «Старгород», шоу-бар «Казанова», арт-кафе «Арт-Холл», бар «Рест.Бар 13» и «Клуб».

Также нарушения выявили на рынке «Галицкий Перекресток», рынка «Шувар», Ооо «Сельпо», кафе «7 Севен-Хэвен» в ТЦ «Интер-Сити» и в торговой точке «Аксессуары к мобильным телефонам» в ТРЦ «Виктория Гарденс». Эти заведения будут предлагать закрыть, если нарушения не устранят.

Тогда комиссия по представлению полиции приостановила работу нескольких заведений из-за систематического нарушения карантинных ограничений. На этих локациях мониторинговые группы зафиксировали массовое скопление людей:

«Эпицентр», ул. Богдана Хмельницкого, 188;

«Ева», просп. Чорновола, 1;

«Макдональдс», просп. Шевченко, 7;

«Братиська», вул. Сечевых Стрельцов, 3;

«Гребучее Ябко», ул. Староеврейская, 20;

«Йоки», вул. Гнатюка, 12а;

«Малевич», просп. Чорновола, 2

Луцк

В Волынской областной инфекционной больнице наблюдаются проблемы с кислородом, из-за этого всех тяжелых больных, которые находились на ИВЛ, перевели в больницы, которые обеспечены кислородом. Всего в области есть 19 больниц, которые могут оказывать медицинскую помощь больным COVID-19.

Последние больные находятся на концентраторах, которых в областной клинической больнице достаточно. Сейчас в Волынской инфекционной больнице находится 135 больных на 37 концентраторах. Свободных кислородных концентраторов по состоянию на 1 апреля есть 30 штук, которые позволят обеспечить потребности 60 пациентов.

Всего на Волыни есть 606 коек с централизованной подачей кислорода и 844 с кислородными концентраторами, в частности концентраторов на два выхода — 457.

Напомним, локдаун в Киеве вводится с 5 апреля, он будет действовать минимум до 16 апреля. В столице закрывают все школы и детские сады. Общественный наземный транспорт и метро будут работать по специальным пропускам.