Зеленский о войсках РФ на границе — Игра мышцами, но возможны провокации

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Владимир Зеленский впервые прокомментировал развертывание Россией войск на границе с Украиной и обострение войны на Донбассе. Ранее сегодня Главное управление разведки Минобороны сообщило о намерении Кремля «продвинуться вглубь территории Украины», а New York Times написало о приведении войск США в полную боеготовность из-за ситуации на Донбассе.

Вопросы войны и мира, по словам президента, необходимо разделить на два пункта. Первый касается непосредственно ситуации на Донбассе, где «заметна эскалация с начала года».

Второй пункт — наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной. Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы — это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире, — убежден Зеленский.

Глава государства также отметил, что в результате боевых действий с начала года погибли 20 военных, еще 57 — получили ранения. Он подытожил, что такие потери — это цена отстаивания независимости, а также плата за санкции против Виктора Медведчука и продвижение к миру.

Мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее — с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших… Мы договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге, — резюмировал Зеленский.



Напомним, 26 марта на Донбассе в результате обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли четыре украинских военнослужащих, еще два получили ранения. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям «Запад 2021» Россия стягивает войска к границе с Украиной — в Брянск, Воронежскую область РФ и оккупированным Крым.

Атаку России с целью продвинуться вглубь территории Украины под видом «миротворческих» мероприятий Кремля в ответ на якобы агрессию ВСУ на Донбассе не исключает и Главное управление разведки Министерства обороны.