Зеленський про війська РФ на кордоні — Гра м’язами, хоч можливі провокації

https://racurs.ua/ua/n152628-zelenskyy-pro-viyska-rf-na-kordoni-gra-m-yazamy-hoch-mojlyvi-provokaciyi.html

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Володимир Зеленський вперше прокоментував стягнення Росією військ до кордону з Україною та загострення війни на Донбасі. Раніше сьогодні Головне управління розвідки Міноборони повідомило про намір Кремля «просунутися вглиб території України», а New York Times написало про приведення військ США у повну боєготовність через ситуацію на Донбасі.

Питання війни та миру, за словами президента, необхідно розділити на два пункти. Перший стосується безпосередньо ситуації на Донбасі, де «помітна ескалація з початку року».

Другий пункт — нарощування присутності російських військ на кордоні з Україною. Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону — це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас — тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності, — переконаний Зеленський.

Глава держави також зауважив, що внаслідок бойових дій з початку року загинуло 20 військових, ще 57 — зазнали поранень. Він підсумував, що такі втрати — це ціна відстоювання незалежності, а також плата за санкції проти Віктора Медведчука й просування до миру.

Ми хотіли б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше — як з 27 липня 2020 року, коли впродовж місяців у нас було в десятки разів менше поранених і загиблих… Ми домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок, — резюмував Зеленський.



Нагадаємо, 26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу окупантів в районі селища Шуми загинуло четверо українських військовослужбовців, ще двоє дістали поранень. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що останнім часом під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань «Запад 2021» Росія стягує війська до кордону з Україною — у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.

Атаку Росії з метою просунутися вглиб території України під видом «миротворчих» заходів Кремля у відповідь на вигадану агресію ЗСУ на Донбасі не виключає й Головне управління розвідки Міністерства оборони.