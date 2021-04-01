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Ракурс
Вакцина Pfizer нокаутувала «південноафриканський» штам

Вакцина Pfizer нокаутувала «південноафриканський» штам

1 кві 2021, 17:26
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Вакцина від коронавірусу Pfizer/BioNTech виробництва американської фармкомпанії Pfizer та німецької BioNTech продемонструвала ефективність на рівні 91%, зокрема й від південноафриканського штаму коронавірусу B1351.

Такі дані було оприлюднено після завершення тестування 12 тис. добровольців, пише Reuters.

Препарат продемонстрував ефективність у 91,3% у попередженні захворювання на COVID-19 серед групи учасників, яких імунізували щонайбільше півроку тому. У ПАР препарат для імунопрофілактики впорався з південноафриканський варіантом коронавірусу на 100%. Проте група добровольців складала лише 800 осіб.

Водночас загальна ефективність вакцини нині демонструє результат у 91% проти 95%, заявлених Pfizer/BioNTech у листопаді. Виробники пояснюють це зростанням циркуляції нових штамів у світі.


Раніше вакцина Pfizer проти COVID-19 продемонструвала 100% ефективність для дітей 12−15 років.

Нагадаємо, від початку пандемії у світі виявлено понад 129 млн випадків COVID-19, зокрема, хвороба забрала життя 2,8 млн осіб.

Джерело: Ракурс


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