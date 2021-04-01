Вакцина Pfizer нокаутировала «южноафриканский» штамм

https://racurs.ua/n152627-vakcina-pfizer-nokautirovala-ujnoafrikanskiy-shtamm.html

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Вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech производства американской фармкомпании Pfizer и немецкой BioNTech продемонстрировала эффективность на уровне 91%, в том числе и от южноафриканского штамма коронавируса B1351.

Такие данные были обнародованы после завершения тестирования 12 тыс. добровольцев, пишет Reuters.

Препарат продемонстрировал эффективность в 91,3% в предупреждении заболевания COVID-19 среди группы участников, которых иммунизировали максимум полгода назад. В ЮАР препарат для иммунопрофилактики справился с южноафриканским вариантом коронавируса на 100%. Однако группа добровольцев составляла всего 800 человек.

В то же время общая эффективность вакцины в настоящее время демонстрирует результат в 91% против 95%, заявленных Pfizer/BioNTech в ноябре. Производители связывают это с ростом циркуляции новых штаммов вируса в мире.

Ранее вакцина Pfizer против COVID-19 продемонстрировала 100% эффективность для детей в возрасте 12−15 лет.

Напомним, с начала пандемии в мире выявлено более 129 млн случаев COVID-19, в частности, болезнь унесла жизни 2,8 млн человек.