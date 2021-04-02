Кремль відреагував на готовність армії США захистити Україну

https://racurs.ua/ua/n152666-kreml-vidreaguvav-na-gotovnist-armiyi-ssha-zahystyty-ukrayinu.html

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Кремль відреагував на приведення у повну боєготовність армії США задля захисту України від російської агресії. Напередодні Європейське командування Збройних сил США ухвалило рішення перевести військові підрозділи у повну бойову готовність через стягування Росією армії до кордону з Україною, а також загострення війни на Донбасі. Вашингтон підвищив рівень небезпеки до найвищого — потенційно «неминучої кризи».

Водночас офіційний спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що поява американських військових в Україні потребує ухвалення Москвою «додаткових заходів із забезпечення своєї безпеки».

Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів, — сказав він, пише ТАСС.

Прес-секретар Кремля назвав неприйнятними і недоречними заяви з Києва про можливість появи військових США в країні.

Також у Росії назвали фейком стягування власних військ до українського кордону з метою спровокувати конфлікт. Москва нібито не зацікавлена у військовому протистоянні з Києвом.

Я впевнений, що всі розмови про якийсь майбутній конфлікт України з Росією — це приклад чергового фейку, який поширює в першу чергу українська влада. Росія не зацікавлена у конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому, — заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Руденко, передають російські ЗМІ.



Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час свого виступу у Раді наголосив, що останнім часом під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань «Запад 2021» Росія стягує війська до кордону з Україною — у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму. Згодом атаку Росії з метою просунутися вглиб території України під видом «миротворчих» заходів Кремля у відповідь на вигадану агресію ЗСУ на Донбасі не виключило й Головне управління розвідки Міністерства оборони. На ці події відреагували й у США — Європейське командування Збройних сил США підвищило рівень спостереження з «можливої кризи» до потенційно «неминучої кризи» — найвищого рівня небезпеки.

Водночас в Україні в цей час увага була прикута наслідкам акції біля офісу Зеленського. Згодом, після появи публікацій в американських ЗМІ щодо розгортання армії РФ біля кордонів України, на це звернула увагу Банкова — 1 квітня Зеленський прокоментував ситуацію на Донбасі.