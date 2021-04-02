Карантинну спецперепустку презентував Кличко. Скріншот з відео

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Спеціальну перепустку для громадського транспорту в Києві презентували в мерії.

Скористатися громадським транспортом із 5 квітня в столиці можна буде виключно за наявності спецперепустки. При цьому за проїзд теж треба буде оплачувати. Для проїзду при собі необхідно мати документ про посвідчення особи й носити маску. Про це 2 квітня повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За словами мера, в Києві видадуть близько 400 тис. перепусток, а в першу чергу їх отримають медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники та військові.

У КМДА зазначили, що для отримання спецперепусток керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради. У листі необхідно вказати:

назву підприємства;

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обґрунтування кількості спецперепусток з вказанням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства з вказанням розташування підприємства — адреси та району м. Києва;

контактну особу для отримання спецперепусток із вказанням номеру телефону.

Міська влада зазначила, що кількість спецперепусток обмежена, а заяви від окремих осіб не приймаються. Ознайомитися з повним порядком отримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті можна тут.

Нагадаємо, в КМДА зазначили, що під час локдауну в Києві, який запроваджується з 5 квітня по 16 квітня, столичний метрополітен закривати не будуть, але увесь громадський транспорт буде перевозити пасажирів за спеціальними перепустками.