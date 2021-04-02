Карантинну спецперепустку для транспорту в Києві презентував Кличко (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n152665-karantynnu-specperepustku-dlya-transportu-v-kyievi-prezentuvav-klychko-foto.htmlРакурс
Спеціальну перепустку для громадського транспорту в Києві презентували в мерії.
Скористатися громадським транспортом із 5 квітня в столиці можна буде виключно за наявності спецперепустки. При цьому за проїзд теж треба буде оплачувати. Для проїзду при собі необхідно мати документ про посвідчення особи й носити маску. Про це 2 квітня повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
За словами мера, в Києві видадуть близько 400 тис. перепусток, а в першу чергу їх отримають медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники та військові.
У КМДА зазначили, що для отримання спецперепусток керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради. У листі необхідно вказати:
- назву підприємства;
- обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;
- обґрунтування кількості спецперепусток з вказанням штатної чисельності працівників підприємства;
- реквізити підприємства з вказанням розташування підприємства — адреси та району м. Києва;
- контактну особу для отримання спецперепусток із вказанням номеру телефону.
Міська влада зазначила, що кількість спецперепусток обмежена, а заяви від окремих осіб не приймаються. Ознайомитися з повним порядком отримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті можна тут.
Нагадаємо, в КМДА зазначили, що під час локдауну в Києві, який запроваджується з 5 квітня по 16 квітня, столичний метрополітен закривати не будуть, але увесь громадський транспорт буде перевозити пасажирів за спеціальними перепустками.