Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Карантинну спецперепустку презентував Кличко. Скріншот з відео

Карантинну спецперепустку для транспорту в Києві презентував Кличко (ФОТО)

2 кві 2021, 13:40
999

Спеціальну перепустку для громадського транспорту в Києві презентували в мерії.

Скористатися громадським транспортом із 5 квітня в столиці можна буде виключно за наявності спецперепустки. При цьому за проїзд теж треба буде оплачувати. Для проїзду при собі необхідно мати документ про посвідчення особи й носити маску. Про це 2 квітня повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За словами мера, в Києві видадуть близько 400 тис. перепусток, а в першу чергу їх отримають медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники та військові.

Карантинна спецперепустка для транспорту в Києва. Фото: КМДА

У КМДА зазначили, що для отримання спецперепусток керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради. У листі необхідно вказати:


  • назву підприємства;
  • обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;
  • обґрунтування кількості спецперепусток з вказанням штатної чисельності працівників підприємства;
  • реквізити підприємства з вказанням розташування підприємства — адреси та району м. Києва;
  • контактну особу для отримання спецперепусток із вказанням номеру телефону.

Міська влада зазначила, що кількість спецперепусток обмежена, а заяви від окремих осіб не приймаються. Ознайомитися з повним порядком отримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті можна тут.

Нагадаємо, в КМДА зазначили, що під час локдауну в Києві, який запроваджується з 5 квітня по 16 квітня, столичний метрополітен закривати не будуть, але увесь громадський транспорт буде перевозити пасажирів за спеціальними перепустками.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів