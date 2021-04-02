Тигр. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152664-u-baseyni-ta-z-morozyvom-kurort-dlya-tygriv-vlashtuvaly-v-tayilandi-foto-video.html

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Тигри в Таїланді опинилися на «курорті» через палку спеку, яка раптово завітала до країни.

В зоопарку «Королівство тигрів» у провінції Чіангмай, що знаходиться в 700 км на північ від Бангкоку, тварини перейшли харчування курячим морозивом та ніжаться в басейні. Про це повідомляє Reuters.





Наразі на території незвичайного зоопарку мешкають 50 тигрів. Під час сильної спеки вони намагаються не витрачати зайвої енергії, а тому відпочивають, лежачи в тіні. Іноді тигри починають важко дихати, щоб уникнути теплового удару.

У зв’язку із шаленою спекою, працівники зоопарку викликають тигрів на рухливі ігри — як і всі представники сімейства котячих, ці тварини люблять пострибати й пополювати. Утримуючи над водою пучок листя, прикріплений до довгої палиці, доглядачі заманюють тигрів у басейн.





У спекотну пору року тигри два рази в день отримують особливе морозиво — шматок свіжого м’яса, покритий товстим шаром льоду. Поки хижак добереться до м’яса, він отримає трохи цілющої вологи. Морозиво припало до смаку мешканцям зоопарку.

Найтепліший сезон у Таїланді починається наприкінці лютого. Прогнозується, що найближчими днями температура в Чіангмаї підніметься до +35° С.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Індонезії двоє рідкісних суматранських тигрів утекли із зоопарку на острові Борнео. Втекти двом 18-місячним самкам допомогли проливні дощі, котрі спричинили зсув, який пошкодив огорожу