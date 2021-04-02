Призов. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n152663-prymusovyy-pryzov-ogolosyly-boyovyky-na-donbasi-dokument.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває вже сім років. Уперше за цей час проросійських збройні угруповання ДНР і ЛНР синхронно оголосили «призов» і збираються мобілізувати до своїх лав приблизно 200 молодих людей.

Раніше на стороні бойовиків воювали тільки найманці. Про це повідомив один із представників України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський у своєму Telegram.



Зазначається, що тепер жителів окупованих територій будуть насильно примушувати брати участь у війні на боці маріонеткових угрупувань Росії.

Сім років бойовики уникали примусової мобілізації, але тепер їхні людські ресурси, мабуть, виснажені настільки, що доводиться йти на крайні заходи та затикати дірки в буквальному сенсі заручниками, — заявив Казанський.



Він додав, що добровільно «працювати» гарматним м’ясом ніхто з місцевих не хоче, а ОРДЛО стрімко втрачає населення. Тому воювати з часом стало просто нікому, і тепер доводиться насильно мобілізувати цивільних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на тлі військових маневрів Росії поблизу кордонів України й загострення ситуації на Донбасі Офіс президента України активізував зустрічі з послами країн-членів НАТО.