Військова загроза РФ — офіс Зеленського проводить переговори з послами країн-членів НАТО, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n152644-viyskova-zagroza-rf-ofis-zelenskogo-provodyt-peregovory-z-poslamy-krayin-chleniv-nato.html

Ракурс

На тлі військових маневрів Росії поблизу кордонів України та загостренння ситуації на Донбасі Офіс президента України активізував зустрічі з послами країн-членів НАТО.

Сьогодні на Банковій повідомили про зустріч заступника керівника Офісу президента Романа Машовця з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою. Учора Машовець розмовляв із головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим. Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Машовець на зустрічах із послами обговорив ескалацію Російською Федерацією ситуації на сході України, нарощування присутності російських військ біля українського кордону, можливі шляхи спільного реагування та подальший розвиток процесу інтеграції України до Альянсу.

Заступник керівника ОП повідомив, що з початку цього року російські війська понад 570 разів порушили режим тиші.

Щотижня ми отримуємо сумні повідомлення про втрати серед наших воїнів на сході України.

Наразі спостерігається скупчення російських військ біля державного кордону України. Тож організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО, зокрема можливість спільних з авіацією країн НАТО повітряних патрулів у повітряному просторі України, сприятиме стабілізації безпекової ситуації у регіоні, — цитує Машовця прес-служба ОП.

Він повідомив про необхідність про політичної реакції від керівництва НАТО на такі дії Росії.

Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков розповів, що вся інформація щодо ситуації на сході та на кордоні з Росією буде передана у штаб-квартиру Альянсу в Брюсселі.

«Ракурс» повідомляв, що США застерегли Росію від залякування Києва на тлі повідомлень про нарощування російських військ біля українських кордонів. У США дії Росії вважають агресивними, та такими, що мають намір залякати Україну.