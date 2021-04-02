Новий епіцентр коронавірусу назвали у ВООЗ

Коронавірус у світі. Фото: Istock

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Коронавірус у світі розноситься з неймовірною швидкістю. Новим епіцентром цієї хвороби стала Бразилія.

Ситуація в країні наразі критична. Про це заявила епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Марія ван Керхове, повідомляє Reuters.

Наразі лікарні інтенсивної терапії в країні заповнені на понад 90%. Зазначимо, що президент Бразилії Жаїр Болсонару применшує загрозу епідемії — він закликає бразильців працювати, щоби запобігти падінню економіки й засуджує губернаторів, які запроваджують карантин у регіонах. Сам президент Бразилії вже перехворів на коронавірус. Під час хвороби його бачили на вулиці без маски й він не раз розмовляв з іншими людьми. Також він заявляв, що не буде вакцинуватись.

Щодо загалом вакцинації в країні, то в Бразилії імунізація розпочалась 17 січня. У країні дозволені для використання лише дві вакцини — AstraZeneca та Sinovac. Станом на сьогодні, 2 квітня, у Бразилії вакцинували понад 20 млн людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Бразилія не виключає можливості розриву відносин із Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Про це заявив президент країни Жаїр Болсонару. У коментарях журналістам Болсонару сказав, що Бразилія розгляне питання розриву відносин із ВООЗ, якщо та не перестане бути «партизанською політичною організацією».