Штам коронавірусу. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152642-novyy-shtam-koronavirusu-vyyavyly-v-afryci-vin-mistyt-do-pivsotni-mutaciy.html

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Коронавірус у світі продовжує мутувати, а нові штами інфекції широко розповсюджуються по всій планеті.

Новий варіант коронавірусу SARS-CoV — 2, який може містити в собі до 40 мутацій, зафіксували в Африці. Про це повідомляє видання DW.

Повідомляється, що новий різновид коронавірусу вперше зафіксували в жителів Танзанії, які приїхали до Анголи. За словами керівника Африканського центру з контролю і профілактики захворювань (Africa CDC) Джона Нкенгасонга, виявлений варіант інфекції досліджують у лабораторії.

Наразі вже відомо, що «привід для занепокоєння» через новий штам коронавірусу є, однак даних про ефективність розроблених вакцин щодо цього штаму вірусу наразі немає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що південноафриканський штам коронавірусу підтвердили у двох областях України. А британський штам коронавірусної хвороби знайшли вже в усіх областях. Ці два штами є більш агресивними, ніж зафіксовані раніше штами COVID-19.