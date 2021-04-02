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Ракурс
Коронавирус. Фото: IStock

Новый штамм коронавируса обнаружили в Африке — он содержит около полусотни мутаций

2 апр 2021, 09:31
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Коронавирус в мире продолжает мутировать, а новые штаммы инфекции широко распространяются по всей планете.

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который может включать в себя до 40 мутаций, зафиксировали в Африке. Об этом сообщает издание DW.

Сообщается, что новый вид коронавируса впервые зафиксировали у жителей Танзании, которые приехали в Анголу. По словам руководителя Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джона Нкенгасонга, обнаруженный вариант инфекции исследуют в лаборатории.


Сейчас уже известно, что «повод для беспокойства» из-за нового штамма коронавируса есть, а данные об эффективности разработанных вакцин против этого штамма вируса пока отсутствуют.

Напомним, ранее мы сообщали, что южноафриканский штамм коронавируса подтвердили в двух областях Украины. А британский штамм коронавирусной болезни нашли уже во всех областях. Эти два штамма являются более агрессивными, чем зафиксированные ранее штаммы COVID-19.

Источник: Ракурс


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