Южноафриканский штамм COVID-болезни обнаружили в Украине. Фото: iz.ru

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«Южноафриканский» штамм коронавируса подтвердили в двух областях Украины.

А «британский» штамм коронавирусной болезни нашли уже во всех областях. Эти два штамма являются более агрессивными, чем зафиксированные ранее штаммы COVID-19. Об этом 1 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

Вчера вечером получили данные из Лондона. По всем областям «британский» штамм зафиксирован. Более того, в двух областях «южноафриканский» штамм. Это два штамма, которые являются более агрессивными, — отметил глава Минздрава.

Как известно, «британский» штамм коронавируса обнаружили в 125 странах мира. При этом так называемый штамм из Южной Африки нашли уже в 75 странах.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech производства американской фармкомпании Pfizer и немецкой BioNTech продемонстрировала эффективность на уровне 91%, в том числе и от южноафриканского штамма коронавируса B1351.

Напомним, 30 марта от коронавируса умерло рекордное количество украинцев — 407 человек. В больницы попали 5 тыс. 558 человек, а всего COVID-19 обнаружили у 11 тыс. 226 граждан.