Группу запорожских медиков уличили во взяточничестве. Фото: СБУ

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Запорожские медики погорели на коррупции, когда оформляли взятки как добровольные «взносы».

На взяточничестве разоблачили медиков городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи в Запорожье. Следователи считают, что медработники вымогали взятки за проведение нейрохирургических операций инвалидам первой и второй групп. Об этом 1 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оказалось, что за предоставление медуслуг, подпадающих под бесплатную помощь, чиновники запорожской больницы брали с пациентов до полумиллиона гривен. Для передачи взяток организаторы схемы привлекли посредника. Взятки оформляли якобы добровольными «взносами» на развитие больницы.

В спецслужбе рассказали, что размер взятки зависел от «пакета услуг» — проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца.

Во время спецоперации задержали посредника, а также одного из организаторов незаконной схемы. СБУ открыла уголовное производство по факту взяточничества и готовит фигурантам дела подозрения. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в марте на взятке прокуратура поймала главу ОТО в Киевской области. Следствие предполагает, что глава территориальной общины Киевской области и его заместитель требовали от представителей местного бизнеса взятку за выделение 12 гектаров земли и подписание договоров.