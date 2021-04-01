Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Группу запорожских медиков уличили во взяточничестве. Фото: СБУ

Группу медиков из Запорожья уличили во взяточничестве (ФОТО, ВИДЕО)

1 апр 2021, 20:03
999

Запорожские медики погорели на коррупции, когда оформляли взятки как добровольные «взносы».

На взяточничестве разоблачили медиков городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи в Запорожье. Следователи считают, что медработники вымогали взятки за проведение нейрохирургических операций инвалидам первой и второй групп. Об этом 1 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оказалось, что за предоставление медуслуг, подпадающих под бесплатную помощь, чиновники запорожской больницы брали с пациентов до полумиллиона гривен. Для передачи взяток организаторы схемы привлекли посредника. Взятки оформляли якобы добровольными «взносами» на развитие больницы.

В спецслужбе рассказали, что размер взятки зависел от «пакета услуг» — проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца.

Во время спецоперации задержали посредника, а также одного из организаторов незаконной схемы. СБУ открыла уголовное производство по факту взяточничества и готовит фигурантам дела подозрения. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Группу запорожских медиков уличили во взяточничестве. Фото: СБУ


Напомним, в марте на взятке прокуратура поймала главу ОТО в Киевской области. Следствие предполагает, что глава территориальной общины Киевской области и его заместитель требовали от представителей местного бизнеса взятку за выделение 12 гектаров земли и подписание договоров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров